Più di 100 veicoli sono stati coinvolti in un maxi tamponamento in Michigan, negli Stati Uniti, a seguito di una bufera di neve verificatasi lo scorso lunedì 26 gennaio. Come comunicato dalla Polizia dello Stato, l’autostrada Interstate 196 a sud-ovest di Grand Rapids è stata chiusa in entrambe le direzioni per l’asfalto completamente ghiacciato. Le autorità hanno dichiarato che ci sono molti feriti ma nessuno è in condizioni gravi. Le immagini pubblicate sui social sono impressionanti: una lunga fila di automobili e camion finiti fuori strada o schiacciati tra le vetture. Il Servizio meteorologico nazionale degli Stati Uniti ha lanciato l’allarme sulle temperature estremamente fredde e sulle tempeste invernali che si stanno abbattendo su diversi Stati tra cui Minnesota, Wisconsin e New York. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Maxi tamponamento con oltre 100 vetture coinvolte. La testimonianza di un automobilista: “Vedevo a malapena la macchina davanti alla mia, è stato spaventoso”

