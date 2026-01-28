Maxi operazione antidroga tra Piemonte e Lombardia un arresto anche nel Vco

Questa mattina i carabinieri di Breno hanno portato a termine una vasta operazione contro lo spaccio di droga tra Piemonte e Lombardia. Durante l’intervento, sono state arrestate 17 persone. L’operazione ha coinvolto anche il Vco, dove le forze dell’ordine hanno effettuato un arresto. La rete di indagini ha svelato un traffico di sostanze stupefacenti che attraversava diverse province. Gli investigatori continuano a lavorare per smantellare l’intera rete.

Sgominato un giro di spaccio da 400mila euro al mese. Diciassette le persone arrestate dai carabinieri Ha coinvolto anche il Vco la maxi operazione antidroga dei carabinieri di Breno, in Val Camonica, che ha portato all'arresto di 17 persone. I militari bresciani hanno smantellato un'organizzazione dedita allo spaccio di cocaina e hashish, con un giro d'affari stimato in circa 400mila euro al mese. Il cuore delle attività era nella zona industriale del comune bresciano di Pian Camuno, dove gli acquirenti si recavano quotidianamente per comprare le dosi, ordinate prima su WhatsApp.🔗 Leggi su Novaratoday.it Approfondimenti su Breno Val Camonica Maxi operazione antidroga della Polizia: controlli anche a Parma, un arresto e sequestri nei cannabis shop Maxi-operazione antidroga, perquisizioni anche nel Parmense Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Varese - Spaccio boschi, 19 arresti. Coinvolto un trapper Ultime notizie su Breno Val Camonica Argomenti discussi: Maxi operazione antidroga dei carabinieri: raffica di arresti dal Quarticciolo alla Garbatella; Maxi operazione antidroga nel Bresciano: arresti anche a Verbania; Maxi operazione antidroga tra Marche e Svizzera. Il video; Maxi operazione antidroga tra Napoli e Campania: 28 arresti e sequestri per 100mila euro. Roma, maxi operazione antidroga nella periferia Est: 12 arresti tra Tor Bella Monaca, Borghesiana e Torre MauraRoma, maxi operazione della Polizia di Stato nella periferia Est: 12 arresti tra droga, furti e violenza domestica a Tor Bella Monaca, Borghesiana e Torre Maura. msn.com Maxi operazione antidroga nel quartiere Tor Bella Monaca di Roma, quattro arresti e una colluttazioneQuattro arresti e oltre 150 dosi di cocaina sequestrate a Tor Bella Monaca: i Falchi della Squadra Mobile colpiscono lo spaccio a Roma. virgilio.it Telespazio Messina. . MAXI BLITZ ANTIDROGA AL VILLAGGIO CEP: 15 ARRESTI A MESSINA Duro colpo allo storico clan del rione CEP. All’alba la Polizia di Stato ha eseguito una vasta operazione antidroga che ha portato all’arresto di 15 persone con l’acc - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.