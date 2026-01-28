Mauro Corona sulla strage di Crans Montana | Attenzione a fare un mucchio completo di tutta la Svizzera

Mauro Corona mette in guardia sulla strage di Crans Montana. Lo scrittore invita a non generalizzare e a non puntare il dito contro tutta la Svizzera, sottolineando che chi gestisce locali deve assumersi le proprie responsabilità. Corona dice che se si gestisce un locale con giovani o adulti, spetta a chi ha il controllo chiamare le autorità e verificare che tutto sia in regola. La sua voce si aggiunge al dibattito su quanto sia importante fare attenzione ai dettagli e non accusare senza prove.

«Se io sono padrone o titolare o gestore di un locale frequentato da gente, soprattutto da ragazzini, ma anche adulti, sono io per primo che chiamo un'indagine e chiedo se è tutto a posto. Come si fa a scaricare il barile così in questo modo? Il problema è morale ed etico.» «Volevo ricordare che Crans Montana non è tutta la Svizzera, invece noto uno scagliarsi feroce contro l'intera Svizzera. Ci sono delle parti buone, delle parti belle e non intendo il paesaggio. Attenzione a fare un mucchio completo di tutta la Svizzera, io ho molti amici lì, fraterni nella Svizzera e anche di gente che conta», ha aggiunto l'ertano durante lo spazio dedicato agli ultimi sviluppi sulla tragedia e sull'inchiesta giudiziaria.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Approfondimenti su Crans Montana

Le autorità svizzere hanno concluso i rilievi sulle salme di Chiara Costanzo e Achille Barosi, coinvolti nella strage di Crans-Montana.

Un video di sorveglianza di Crans-Montana potrebbe aver immortalato Jessica Moretti, titolare del bar Constellation, mentre fuggiva con la cassa subito dopo un incendio.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Crans Montana

Argomenti discussi: Mauro Corona, l'appello (con polemica) per gli atleti di Sappada esclusi come tedofori; È sempre Cartabianca: Puntata del 20 gennaio Video; Mio figlio si chiama scorta, gli studenti a lezione di legalità; È Sempre Cartabianca: Barbara Alberti, Gennaro Sangiuliano e Marina La Rosa tra gli ospiti.

La follia dell’uomo: Mauro Corona sbotta su Crans-Montana e i MorettiLa strage di Capodanno di Crans-Montana, le responsabilità dei coniugi Moretti e non solo. Il commento di Mauro Corona. newsmondo.it

Mauro Corona ha programmato la sua morte: il pianoIl noto scrittore e alpinista Mauro Corona è pronto a morire. Lo ha detto il diretto interessato spiegando di avere un piano preciso. newsmondo.it

Le clamorose meteo gaffes di Bianca Berlinguer e Mauro Corona sul mega Ciclone Harry: le hanno sparate… altissime! - facebook.com facebook

Le clamorose meteo gaffes di Bianca Berlinguer e Mauro Corona sul mega Ciclone Harry: le hanno sparate… altissime! x.com