Maturità 2026 dove usciranno le materie della seconda prova?

Il Ministero dell’Istruzione ha avviato gli aggiornamenti sul suo portale ufficiale, segnale che presto si sapranno le materie della seconda prova della Maturità 2026. Manca poco, e gli studenti aspettano con ansia di scoprire cosa li attende alla fine dell’anno scolastico. Intanto, il sito è in fase di revisione, mentre le scadenze si avvicinano.

Manca sempre meno per scoprire quali saranno le materie della seconda prova della Maturità 2026. Nella giornata di mercoledì 28 gennaio il portale ufficiale del Ministero dell’Istruzione e del Merito, dedicato alle prove dell’esame di Stato, è entrato in una fase di aggiornamento, segnale che dunque qualcosa si sta muovendo dietro le quinte. Nel corso della giornata di erano diffuse alcune fake news, consultate e confermate come bufale da Skuola.net, riportanti presunte discipline oppure un orario certo per la pubblicazione. Non è chiaro ancora quando realmente gli studenti potranno conoscere le materie della Maturità 2026, ma considerando che lo scorso anno vennero comunicate online il 29 gennaio, è verosimile manchi davvero poco. 🔗 Leggi su Lettera43.it

Le materie della seconda prova alla Maturità 2026 vengono generalmente comunicate dal Ministero dell'Istruzione a fine gennaio, anche se non è prevista una data ufficiale fissa.

