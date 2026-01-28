Mattarella | Emirati Arabi Uniti riferimento per il dialogo tra le religioni

Il presidente Mattarella ha parlato degli Emirati Arabi Uniti come di un esempio nel mondo per il dialogo tra le religioni. Durante una visita ad Abu Dhabi, ha sottolineato come il paese non si limiti a tollerare le differenze, ma favorisca un confronto aperto e costruttivo tra fedi diverse. Un messaggio che arriva in un momento in cui il dialogo tra religioni resta fondamentale per la pace.

ABU DHABI – "Tra i tanti aspetti che rendono gli Emirati Arabi Uniti un punto di riferimento nella vita internazionale, c'è anche questo straordinario carattere di apertura al dialogo tra le religioni, che è ben più di tolleranza o di convivenza". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella (foto), al termine della visita ad Abu Dhabi alla casa abramitica. "È una sollecitazione al contributo che insieme possono dare le grandi religioni – ha aggiunto il capo dello Stato – e questa casa di Abramo con una moschea, una sinagoga, una chiesa cristiana è davvero un punto di riferimento che indica questa grande visione di cui c'è grande necessità nella vita internazionale".

