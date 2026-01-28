Mattarella | collaborazione con Emirati

Il presidente Sergio Mattarella ha ringraziato gli Emirati Arabi Uniti per l'accoglienza calorosa riservata alla sua delegazione. Durante la visita, ha sottolineato il forte legame di amicizia tra i due paesi e ha espresso la volontà di rafforzare la collaborazione. Il capo dello Stato ha parlato di un rapporto che può crescere ulteriormente in vari settori, confermando l’impegno dell’Italia nel rafforzare i legami internazionali.

10.16 "Ringrazio molto per l'accoglienza a me e alla mia delegazione all'insegna dell'amicizia che lega i nostri Paesi. Ne sono grato". Così il Presidente Mattarella ricevuto ad Abu Dhabi dal presidente degli Emirati Arabi Uniti, Mohamed bin Zayed Al Nahyan. "Sono onoratissimo di restituire la visita che ha fatto un anno fa a Roma. Una visita molto importante per l'Italia e che ha lasciato segni concreti nella nostra collaborazione", ha detto Mattarella. Il presidente arabo: visita darà "impulso a relazioni bilaterali".🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

