Matrimonio a prima vista 16 | il risotto della discordia e l' assurda discussione di Irene e Andrea sulla morte
Non va bene come apre la scatoletta di zafferano, non va bene come taglia la cipolla e, soprattutto, non va bene il suo risotto. Anche se lui prova a giustificarsi dicendo che il risotto giallo non lo ha mai fatto - il suo cavallo di battaglia è quello con i funghi porcini - Marina non molla: il fatto di averle detto di essere bravissimo in una cosa e di non aver tenuto fede a quell'aspettativa è un insulto troppo grande, al punto che la coppia litiga e decide addirittura di non dormire insieme a dimostrazione, ancora una volta, di quanto Federico sia vicino al processo di beatificazione. E se le cose tra Linda e Andrea con la convivenza sembrano andare meglio - lui le regala addirittura un quadro contenente delle foto di loro due per acquattare le sue insicurezze -, il Matrimonio a prima vista di Irene e Andrea non accenna a migliorare. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Matrimonio a Prima Vista 16 anticipazioni, Irene si sfila la fede: "Andrea non ti sento vero"
Nella quarta puntata di Matrimonio a Prima Vista 16, Irene mette in discussione il comportamento di Andrea, portando a tensioni e dubbi tra i coniugi.
Matrimonio a prima vista 16: Irene si toglie la fede e accusa Andrea di non essere spontaneo mentre Marina bastona gratuitamente Federico
Nella quarta puntata di Matrimonio a Prima Vista 16, Irene si toglie la fede e critica Andrea, mentre Marina affronta Federico con durezza.
