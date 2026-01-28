Non va bene come apre la scatoletta di zafferano, non va bene come taglia la cipolla e, soprattutto, non va bene il suo risotto. Anche se lui prova a giustificarsi dicendo che il risotto giallo non lo ha mai fatto - il suo cavallo di battaglia è quello con i funghi porcini - Marina non molla: il fatto di averle detto di essere bravissimo in una cosa e di non aver tenuto fede a quell'aspettativa è un insulto troppo grande, al punto che la coppia litiga e decide addirittura di non dormire insieme a dimostrazione, ancora una volta, di quanto Federico sia vicino al processo di beatificazione. E se le cose tra Linda e Andrea con la convivenza sembrano andare meglio - lui le regala addirittura un quadro contenente delle foto di loro due per acquattare le sue insicurezze -, il Matrimonio a prima vista di Irene e Andrea non accenna a migliorare. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Vanityfair.it - Matrimonio a prima vista 16: il risotto della discordia e l'assurda discussione di Irene e Andrea sulla morte

Nella quarta puntata di Matrimonio a Prima Vista 16, Irene mette in discussione il comportamento di Andrea, portando a tensioni e dubbi tra i coniugi.

Nella quarta puntata di Matrimonio a Prima Vista 16, Irene si toglie la fede e critica Andrea, mentre Marina affronta Federico con durezza.

