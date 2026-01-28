matrimonio a prima vista 16 anticipazioni sesta puntata

Questa sera va in onda la sesta puntata di Matrimonio a Prima Vista 16. Le tre coppie coinvolte sembrano allontanarsi sempre di più, nonostante manchi poco alla decisione finale. I partecipanti affrontano il momento decisivo, con tensioni che si fanno sentire e scelte che si avvicinano.

© US Warner Bros. Discovery Anche se ormai manca pochissimo alla scelta finale, le tre coppie della sedicesima edizione di Matrimonio a Prima Vista sono sempre più distanti. Tra incomprensioni e poca voglia di mettersi davvero in gioco, i protagonisti del docu-reality di Real Time sembrano ben lontani dall’idea di proseguire il loro rapporto coniugale, quando le telecamere si spegneranno. Nel sesto appuntamento, in onda mercoledì 4 febbraio 2026, i tre esperti dovranno dunque intervenire per cercare di risanare alcune evidenti fratture. L’episodio è già disponibile su Discovery+. Ecco dunque le anticipazioni. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

Approfondimenti su Matrimonio A Prima Vista 16

Nella terza puntata di Matrimonio a Prima Vista 16, in onda mercoledì 14 gennaio 2026 su Real Time, si approfondiscono le nozze tra Andrea Disisto e Irene Mele.

Nella quarta puntata di Matrimonio a Prima Vista 16, i protagonisti affrontano le sfide dei primi momenti di convivenza, tra incomprensioni e discussioni.

Matrimonio a Prima Vista 2026: la luna di miele che ha distrutto tutto!!!

