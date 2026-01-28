Questa sera, su Rai 1, torna MasterChef Italia con la sua penultima puntata. Gli undici concorrenti rimasti devono affrontare prove sempre più difficili per restare in corsa e sperare di conquistare il titolo. La tensione è alle stelle, e ogni errore può costare caro. La sfida si fa dura, e il pubblico aspetta di vedere chi resiste fino alla fine.

La Top Ten di MasterChef Italia è a un passo dal definirsi! Giovedì 29 gennaio alle 21:15, gli undici cuochi amatoriali rimasti in gara dovranno affrontare prove di livello sempre più alto per conquistare l’ambito traguardo. Tra pasticceria, cucurbitacee e sapori sardi, la serata promette emozioni intense. Non perdere la puntata di giovedì 29 gennaio alle 21:15! Abbonati a NOW per seguire MasterChef Italia in diretta streaming La temutissima prova di pasticceria con Iginio Massari. Il momento più atteso e temuto dagli aspiranti chef è finalmente arrivato. La prova di pasticceria vedrà il ritorno del Maestro dei Maestri Pasticceri italiani Iginio Massari, accompagnato dalla figlia Debora. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - MasterChef Italia: il ritorno più temuto della stagione è arrivato

Approfondimenti su MasterChef Italia

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su MasterChef Italia

Argomenti discussi: MasterChef, è il momento di Cagliari: in onda la puntata registrata al Bastione; MasterChef 22 gennaio: l’eliminato e il colpo di scena; MasterChef 15 allo Juventus Stadium, Giorgio Chiellini: Nella vita conta solo vincere Ma ecco chi è stato eliminato; Tra panini creativi ed erbe selvatiche, a MasterChef 15 nessuno è al sicuro. Cosa è successo nella settima serata.

MasterChef Italia sbarca a Cagliari: il Bastione Saint Remy diventa cucina d’eccezione per un giornoGli ingredienti ci sono tutti: la maestosità del Bastione di Saint Remy, il carisma dei tre giudici stellati e l’eccellenza dei prodotti sardi. Cresce l’attesa per la puntata di MasterChef Italia che ... vistanet.it

Masterchef, recap 22 gennaio: sorpresa per l'eliminato, ospiti speciali Chiellini e Cristina ChiabottoUna serata piena di colpi di scena, ospiti d’eccezione e una eliminazione inverte la rotta delle precedenti. Ecco cosa è successo nell'ultima puntata di Masterchef. libero.it

I casting per la nuova stagione di MasterChef Italia sono aperti! Iscriviti su https://masterchef.sky.it/casting-selezioni o scrivi su WhatsApp al +39 348 1501820 #MasterChefIt facebook