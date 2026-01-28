Massimo Riella evaso da Como e arrestato in Montenegro 3 amici patteggiano per averlo aiutato nei mesi di latitanza

Massimo Riella è stato catturato in Montenegro, dopo essere evaso dal carcere di Como. Tre amici suoi hanno patteggiato per averlo aiutato nei mesi in cui era in fuga, nel 2022. La polizia ha concluso le indagini e ha portato a termine l’arresto, mentre i tre uomini hanno deciso di accettare la pena concordata.

Tre amici di Massimo Riella hanno patteggiato per averlo aiutato durante i 4 mesi di latitanza nel 2022. Altri due dovranno rispondere di aver pianificato la realizzazione di un documento falso.

