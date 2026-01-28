Marysthell Polanco | chi è le rivelazioni su Mediaset e che fine ha fatto

Mediaset torna sotto i riflettori dopo le rivelazioni di Fabrizio Corona sul suo podcast. L’ex paparazzo ha accusato il “sistema Signorini” di aver favorito alcuni comportamenti discutibili al GF Vip, alimentando il gossip e le polemiche sull’ambiente televisivo. Tra le protagoniste di queste accuse c’è anche Marysthell Polanco, che si dice abbia avuto un ruolo centrale nelle vicende, ma di cui ancora non si conoscono tutti i dettagli. La vicenda continua a far discutere, tra smentite e nuove rivelazioni.

Mediaset è ormai al centro del dibattito mediatico italiano. Tutto è stato scatenato per via delle ultime dichiarazioni di Fabrizio Corona sul suo podcast Falsissimo, in cui ha puntato il dito sul “sistema Signorini” e i presunti abusi sessuali nella rete ammiraglia per entrare al GF Vip. Ci sono altre figure di Mediaset tirate in ballo da Fabrizio Corona: Belen Rodriguez e Barbara D’Urso, entrambe allontanate dalla rete per motivi che appaiono tuttora poco chiari. A rivelare alcuni presunti dettagli sull’abbandono di Mediset da parte di Belen e D’Urso, è stata Marysthell Polanco intervistata da ErreTV. 🔗 Leggi su Nonsolo.tv

In questo articolo si analizzano le dichiarazioni di Marysthell Polanco riguardo all’addio di Belén Rodríguez e Barbara d’Urso a Mediaset.

Recenti notizie indicano che Mediaset abbia deciso di non rinnovare i contratti di Barbara d’Urso e Belén Rodríguez, motivando la scelta con la presenza di una figura non ancora identificata.

