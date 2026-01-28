Marty Supreme Timothée Chalamet ha temuto la folgorazione sul set | Non è così che voglio andarmene

Durante le riprese del film di Josh Safdie, Timothée Chalamet ha raccontato di aver temuto una folgorazione. L’attore ha spiegato che, in certi momenti, ha pensato che sarebbe potuta essere la sua ultima scena, anche se si trovava sul set con Gwyneth Paltrow. Chalamet ha aggiunto che non vuole vivere un’esperienza simile di nuovo e spera di evitare rischi in futuro.

L'attore ha raccontato un episodio avvenuto durante le riprese del film di Josh Safdie, con protagonista Gwyneth Paltrow. Intervenuto ad un Q&A a Los Angeles su Marty Supreme, Timothée Chalamet ha raccontato un aneddoto legato al film e ad una domanda che fece al regista Josh Safdie per la preparazione di una scena da un certo punto di vista particolarmente rischiosa. La preoccupazione di Timothée Chalamet, l'interprete di Marty Mauser nel film con Gwyneth Paltrow, causata da un impianto di illuminazione allestito per una scena in cui lui doveva stendersi in una vasca da bagno piena d'acqua. La scena della vasca da bagno con Timothée Chalamet Nel film, il personaggio di Chalamet, Marty Mauser, cade attraverso il pavimento . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Kevin O'Leary ha raccontato un episodio delle riprese del film diretto da Josh Safdie, nel quale ha avuto l'opportunità di debuttare come attore.

