Martina Miliddi ad Affari Tuoi frecciatina di Fiorello in diretta | Perché hanno chiamato lei

Questa sera a Affari Tuoi, Fiorello ha fatto una battuta che ha attirato l’attenzione. Durante la diretta, il presentatore ha chiesto sarcasticamente perché abbiano chiamato Martina Miliddi, lasciando intendere che ci fosse qualcosa dietro quella scelta. La ragazza, ex concorrente di Amici, si è trovata al centro di una frecciatina improvvisa, mentre lo show proseguiva tra musica, satira e attualità.

La nuova puntata de La Pennicanza ha alternato satira televisiva, attualità e musica, confermandosi uno degli appuntamenti più imprevedibili del palinsesto. Fiorello ha costruito una scaletta fatta di frecciate, collegamenti surreali e imitazioni, passando con disinvoltura da Affari Tuoi a una “telefonata” con il Presidente della Repubblica, fino al consueto gran finale canoro. In apertura, lo showman ha toccato di sfuggita la vicenda Mediaset-Corona, evitando di entrare nel merito ma cogliendo l’occasione per una battuta che ha subito strappato applausi. “Ieri c’è stato un comunicato ufficiale di Mediaset che dice ‘la libertà di espressione non è libertà di insulto’.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Approfondimenti su Martina Miliddi Ad Affari Tuoi

Questa sera a Affari Tuoi, Francesco di Trieste ha conquistato solo 2mila euro.

Herbert Ballerina non è presente attualmente nel programma Affari tuoi a causa di motivi personali.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Martina Miliddi Ad Affari Tuoi

Argomenti discussi: Chi è Martina Miliddi, ad Affari Tuoi al posto di Herbert Ballerina; Dove abbiamo già visto Martina Miliddi, ballerina di Affari tuoi?; Martina Miliddi ad Affari Tuoi, l’ex ballerina di Amici guest star del gioco dei pacchi di Stefano De Martino; Da Amici a Rai1: Martina Miliddi entra in scena ad Affari Tuoi. Ecco chi è.

Francesco ad Affari Tuoi nella puntata del 27 gennaio, perché Martina Miliddi non era in studioFrancesco, concorrente di Trieste, è il protagonista di Affari Tuoi del 27 gennaio: la sua partita si chiude con appena 2mila euro e senza nemmeno l’ingresso ... fanpage.it

Affari Tuoi, Martina Miliddi è già sparita? La ballerina di Stefano De Martino rispondeMartina Miliddi non si è vista nell’ultima puntata di Affari Tuoi. La ballerina di Stefano De Martino chiarisce cosa è successo. rds.it

Martina Miliddi & Samira Lui: due presenze che fanno la differenza in TV. Martina Miliddi è tra i volti che animano Affari Tuoi su Rai 1, il programma che va in onda prima del telegiornale della sera, portando energia e presenza scenica dopo il percorso a - facebook.com facebook

Da #AmiciDiMaria ai quiz TV! Ex concorrenti di Amici di Maria De Filippi stanno conquistando i nostri salotti con quiz e giochi televisivi! Isobel Fetiye Kinnear a #CadutaLibera. Martina Miliddi invece porta la sua energia a #AffariTuoi. #TvTalent #ExCo x.com