Marotta nominato come Ambassador dello sport in oratorio | Ci sono valori che ognuno di noi deve portarsi dentro
Marotta, presidente dell’Inter, è stato scelto come “Ambassador” dello sport in oratorio durante un incontro con i dirigenti del CSI Milano. La nomina mira a promuovere i valori dello sport tra i giovani e le comunità locali. Marotta ha sottolineato l’importanza di portare dentro di sé valori come rispetto e solidarietà, anche fuori dal campo.
Inter News 24 Marotta, presidente dell’Inter, è stato nominato come “Ambassador” dello sport in oratorio in un incontro con i dirigenti del CSI Milano. Il presidente dell’Inter Giuseppe Marotta ha ricevuto un prestigioso riconoscimento che celebra il suo legame indissolubile con lo sport di base. Durante un incontro formativo che ha coinvolto oltre 400 allenatori e dirigenti del CSI Milano, svoltosi nello storico Salone Pio XII, Marotta è stato ufficialmente nominato “Ambassador” dello sport in oratorio. Un titolo che premia non solo la carriera del dirigente nerazzurro, ma soprattutto la sua costante attenzione verso la dimensione educativa e sociale dell’attività sportiva, radici che affondano proprio nella sua formazione giovanile. 🔗 Leggi su Internews24.com
Approfondimenti su Marotta Inter
CSI, il presidente nerazzurro nominato ambassador. Marotta: "Gli oratori, luoghi di veri valori»
Giuseppe Marotta, presidente dell’Inter, ha appena ricevuto un nuovo incarico.
Don Luigi Garbini: «Le canzoni sono come dei lumini che mettiamo nei nostri altari, che ci rappresentano anche quando noi non ci siamo. Per questo Ornella Vanoni è dentro la nostra esistenza da non riuscire neanche più a scinderla dalla nostra storia personale»
Ultime notizie su Marotta Inter
Argomenti discussi: Lo sport è un tesoro: Beppe Marotta nominato Ambassador del CSI Milano; Legame tra il grande calcio e quello oratoriale! Giuseppe Marotta nominato Ambassador del CSI Milano; Giuseppe Marotta Ambasciatore dello Sport in Oratorio con CSI Milano; CSI, il presidente nerazzurro nominato ambassador. Marotta: Gli oratori, luoghi di veri valori.
Inter, nuovo incarico per Marotta: è stato nominato ambassador del CSINuovo incarico istituzionale per Beppe Marotta. Il presidente dell’Inter è stato infatti nominato ambassador del Centro Sportivo Italiano. tuttomercatoweb.com
CSI, il presidente nerazzurro nominato ambassador. Marotta: Gli oratori, luoghi di veri valori»Un nuovo incarico per il presidente dell’Inter, Giuseppe Marotta. Da lunedì sera, infatti, il massimo dirigente nerazzurro è stato ... msn.com
Beppe Marotta nominato “Ambassador” dello sport in oratorio durante la serata formativa. - facebook.com facebook
Il presidente dell' #Inter Giuseppe #Marotta è stato nominato ambasciatore dello sport in oratorio dal CSI Milano x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.