Marotta nominato come Ambassador dello sport in oratorio | Ci sono valori che ognuno di noi deve portarsi dentro

Marotta, presidente dell’Inter, è stato scelto come “Ambassador” dello sport in oratorio durante un incontro con i dirigenti del CSI Milano. La nomina mira a promuovere i valori dello sport tra i giovani e le comunità locali. Marotta ha sottolineato l’importanza di portare dentro di sé valori come rispetto e solidarietà, anche fuori dal campo.

