Mario Tozzi attacca il sindaco di Niscemi dopo la frana non può fare finta di niente deve chiedere scusa

Mario Tozzi non le manda a dire. Dopo la frana che ha colpito Niscemi, il geologo ha attaccato duramente il sindaco Massimiliano Conti e le istituzioni. Secondo lui, non si può fare finta di niente: devono assumersi le proprie responsabilità e chiedere scusa. Tozzi ha spiegato le cause del disastro, puntando il dito contro le mancanze che hanno aggravato la problema.

Mario Tozzi prevede altre "Niscemi" e va all'attacco del primo cittadino del paese a rischio collasso. Il geologo e volto noto della Tv ha criticato duramente la gestione del sindaco Massimiliano Conti, per il divulgatore scientifico colpevole insieme alle istituzioni di non aver fatto nulla per evitare il disastro. "Non è mai un evento naturale, diventano catastrofici solo per colpa nostra" ha dichiarato. "Guardate – ha detto il geologo alla trasmissione Ignoto X – io veramente sono senza parole nel sentire il sindaco di un paese costruito da tempo immemorabile su un costone roccioso, già di suo soggetto a movimenti franosi: il primo che si ricorda è del 1790, poi non diciamo di quello che 30 anni.

