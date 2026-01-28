Mario Baccini | Dalla Fiumicino Tributi e dal Governo recuperati 50 milioni per migliorare la città
Mario Baccini annuncia che, grazie alla collaborazione tra Fiumicino Tributi e il Governo, sono stati recuperati 50 milioni di euro. Questi fondi serviranno a finanziare progetti e lavori per migliorare i servizi e le infrastrutture della città. Il sindaco sottolinea che si tratta di un passo importante per la crescita di Fiumicino, che potrà così investire in modo più deciso sul suo futuro.
FIUMICINO – Il Documento Unico di Programmazione 2026-2028 è, nelle parole del sindaco di Fiumicino Mario Baccini, la “fotografia precisa” della città e della sua traiettoria di sviluppo. Dentro vi trovano spazio le priorità sociali, le infrastrutture, la messa in sicurezza dei conti e una visione di medio-lungo periodo che ambisce a posizionare Fiumicino come protagonista nazionale ed europeo. Ma è anche il terreno su cui si misurano critiche e consenso, con dossier sensibili – dalla portualità all’aeroporto – che catalizzano il dibattito pubblico. Le priorità del DUP: protezione sociale, scuola e opere pubbliche.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Fiumicino, Baccini annuncia il ritorno del treno in centro città e 300 milioni di investimenti
A Fiumicino, Baccini ha annunciato il ritorno del collegamento ferroviario con il centro città, accompagnato da un investimento di 300 milioni di euro.
Dal Governo 20 milioni per Fiumicino
Mario Baccini: Dalla Fiumicino Tributi e dal Governo recuperati 50 milioni per migliorare la cittàDal Bilancio 2026–2028 alle infrastrutture legate alla città, il sindaco illustra il futuro di Fiumicino FIUMICINO – Il Documento Unico di Programmazione 2026-2028 è, nelle parole del sindaco di Fiumi ... ilfaroonline.it
Giornata della Memoria, Fiumicino ricorda le vittime della ShoahBaccini: La memoria di chi non ha cuore è breve; quella di chi sceglie di lottare, di vivere per la pace e nella pace, resiste al tempo ... ilfaroonline.it
Il Comune di Fiumicino ha celebrato oggi la Giornata della Memoria, ricordando la liberazione del campo di sterminio di Auschwitz e le oltre sei milioni di vittime della Shoah. Il Sindaco Mario Baccini ha partecipato all'evento “Auschwitz – Viaggio all’Inferno” pr facebook
