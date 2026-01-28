maria fedele alla guida della cultura in anci calabria

Taurianova conquista un ruolo più grande nell’ambito regionale dei Comuni. Maria Fedele, assessore del paese, è stata nominata presidente della Commissione Cultura di Anci Calabria. La sua nomina rafforza la presenza di Taurianova all’interno dell’organismo e porta nuovi incarichi nel settore della cultura, dei beni storici, dell’istruzione e delle pari opportunità.

Maria Fedele alla guida della Commissione Cultura di Anci Calabria. Si rafforza la presenza di Taurianova nell’organismo regionale dei Comuni La rappresentanza degli amministratori comunali di Taurianova all’interno di Anci Calabria si amplia ulteriormente con la nomina dell’assessore Maria Fedele alla presidenza della Commissione Cultura e Valorizzazione dei Beni Storici, Istruzione e Pari Opportunità. Una scelta che inserisce una figura giovane ma già fortemente radicata nel panorama culturale e amministrativo calabrese al vertice di uno dei 16 organismi tematici appena riorganizzati dalla presidente regionale facente funzioni dell’associazione. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

