Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli si sono lasciati? Lui preoccupa

Le voci su una crisi tra Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli non si placano. I due ballerini, insieme da 12 anni, sono stati spesso sotto i riflettori, soprattutto ora che sono genitori di Romeo, nato nel 2022. Ma nelle ultime settimane, si dice che la loro storia potrebbe essere arrivata a un punto di svolta. Sacchetta preoccupa, si dice, e i fan si chiedono se questa volta sia la fine. Nessuna conferma ufficiale, ma l’attenzione resta alta.

Non si fermano le voci su una possibile rottura tra Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli. I due ballerini stanno insieme da 12 anni e nel 2022 sono diventati genitori di Romeo. I diretti interessati non hanno mai confermato ufficialmente, ma nemmeno hanno smentito. Nelle scorse ore, però, Sacchetta ha rilasciato una lunga intervista a Vanity Fair e, pur dichiarando di voler restare riservato, ha alimentato nuove preoccupazioni sulla storia con la professionista di Amici. Falsissimo: le rivelazioni di Claudio Lippi su Maria De Filippi Le voci di crisi su Marcello e Giulia. Si parla di una possibile rottura tra Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli dallo scorso novembre 2025. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

