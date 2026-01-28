Questa mattina, Clemente Mastella ha annunciato la nomina di Marcello De Rosa come nuovo presidente regionale di Noi di Centro in Campania. La decisione arriva dopo un accordo con il coordinatore regionale Pasquale Giuditta. De Rosa prende il posto di chi si è dimesso, pronto a guidare il partito nella regione. La sua nomina segna un passo importante per il futuro del movimento in Campania.

Il segretario nazionale Clemente Mastella, d'intesa con il coordinatore regionale Pasquale Giuditta, ha nominato Marcello De Rosa quale nuovo presidente campano di Noi di Centro. Candidato alle ultime elezioni regionali, con la formazione mastelliana, dove ha raccolto il ragguardevole risultato di 7mila 652 preferenze personali, Marcello De Rosa è un amministratore pubblico e politico campano con una lunga esperienza nelle istituzioni locali e provinciali. Originario di Casapesenna, ha dedicato gran parte della sua carriera al servizio del territorio casertano, distinguendosi per il suo impegno civico e amministrativo.

© Anteprima24.it - Marcello De Rosa è il nuovo presidente regionale di Noi di Centro in Campania

Massimiliano Manfredi è stato eletto nuovo presidente del Consiglio regionale della Campania, ottenendo 41 voti su 51 alla prima votazione.

Il Consiglio regionale della Campania si è riunito oggi per la prima volta, segnando l'inizio della nuova legislatura.

Marcello De Rosa è il nuovo presidente regionale di Noi di CentroIl segretario nazionale Clemente Mastella, d’intesa con il coordinatore regionale Pasquale Giuditta, ha nominato Marcello De Rosa quale nuovo presidente campano di Noi di Centro.Candidato alle ultime ... ntr24.tv

Provincia di Caserta, nuovo round: «De Rosa è presidente»Marcello De Rosa resta presidente facente funzioni della Provincia di Caserta. L’ex sindaco di Casapesenna si è aggiudicato il nuovo round della sfida lanciata da Gaetano Di Monaco. Il Consiglio di ... ilmattino.it

