Manuel Ruggiero | Dopo 13 anni lascio il 118 Ritmi dell' emergenza non più sostenibili

Manuel Ruggiero, fondatore dell’associazione Nessuno Tocchi Ippocrate, ha annunciato di aver lasciato il servizio 118 dopo 13 anni. Lo ha scritto sui social, spiegando che i ritmi dell’emergenza non sono più sostenibili. La decisione arriva in un momento di grande attenzione sulle condizioni del sistema di emergenza in Italia.

Manuel Ruggiero, fondatore dell'associazione Nessuno Tocchi Ippocrate, dopo 13 anni lascia il 118. L'annuncio arriva sulle sue pagine social. “A 48 anni si va a capo. Non per scelta romantica, ma per salute. Si ricomincia da un’altra strada. Dopo 13 anni nel 118 torno a fare il medico con il camice. La mia azienda mi ha assegnato al Distretto 37 di Giugliano in Campania (distaccamento Lago Patria). Emozionato sì, ma soprattutto lucido. I ritmi dell’emergenza non erano più sostenibili: scossoni continui, notti infinite, freddo, pioggia. Il mio fisico non reggeva più. Continuare avrebbe significato fare finta di niente, e non è mai stato il mio stile.🔗 Leggi su Napolitoday.it Approfondimenti su Manuel Ruggiero Capodanno a Milano, potenziato il sistema d'emergenza di Areu (118): "La notte più complessa dell'anno" Per il Capodanno 2026, il sistema di emergenza sanitaria di Areu a Milano si prepara a gestire al meglio la notte più lunga e complessa dell’anno, rafforzando le proprie strutture per garantire un intervento tempestivo ed efficace in caso di necessità. Dalla chiusura a un nuovo inizio in città. I titolari del bar: “Riapriamo con ritmi più sostenibili, sempre col sorriso” Dopo la chiusura, il bar riprende la propria attività in una nuova sede, mantenendo intatti i valori e l’approccio che lo hanno sempre contraddistinto.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.