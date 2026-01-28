Manto nuovo a Pontetetto via dei Santeschi

Questa mattina i lavori di asfaltatura a Pontetetto sono proseguiti anche su via Santeschi. Da giorni il cantiere è attivo tra la chiesa parrocchiale e il cimitero, con il nuovo manto che sta prendendo forma in quel tratto. I residenti aspettano da tempo questa soluzione per migliorare le strade del quartiere.

Non solo la rotatoria di via Salicchi. È in corso in questi giorni anche la nuova asfaltatura di via Santeschi nel tratto compreso fra la chiesa parrocchiale e il cimitero di Pontetetto. Una svolta attesa da residenti e non solo. "Si tratta di un percorso di circa cinquecento metri che era fortemente degradato da anni e necessitava di un intervento complessivo – afferma l'assessore ai lavori pubblici. Nicola Buchignani - Ieri l'altro è stata completata la scarifica del vecchio manto mentre ieri e oggi – meteo permettendo – verrà steso il nuovo tappeto di asfalto con una spesa complessiva che si aggira intorno ai 160mila euro di quadro tecnico economico".

