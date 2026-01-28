Mango a SampNews24 | Lotta scudetto? Non mene vogliano i tifosi dell’Inter ma io già ad inizio anno avevo detto…

Mango dice che la lotta scudetto non lo riguarda più. L’ex giocatore, intervistato da SampNews24, spiega di aver già previsto questa situazione all’inizio dell’anno. Nonostante le voci e le speranze dei tifosi dell’Inter, lui non si sente più coinvolto in questa corsa.

Approfondimenti su Mango Inter

Sergio Volpi, in un'intervista esclusiva a Sampnews24, condivide i ricordi più significativi del suo percorso a Genova e commenta la lotta scudetto in Serie A.

L’ex presidente dell’Inter, Massimo Moratti, ha commentato la corsa allo scudetto in un’intervista a Radio Kiss Kiss.