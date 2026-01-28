A 97 anni, Silvio Garattini si muove ancora tra i laboratori e i dibattiti pubblici, mantenendo una vitalità sorprendente. Recentemente ha detto che mangia poco, circa 50 grammi di pasta al giorno, e fa 5 km a piedi. Secondo lui, viviamo in un ambiente che ci spinge a mangiare troppo, un contesto obesogeno che rende difficile mantenere uno stile di vita salutare. Nonostante l’età, il professor Garattini si mantiene attivo e lucido, continuando a esprimere le sue opinioni sulla salute e la

A 97 anni Silvio Garattini continua a lavorare, ragionare e intervenire nel dibattito pubblico con una lucidità che colpisce. Fondatore e presidente dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri, oncologo e farmacologo di fama internazionale, Garattini racconta in un’intervista al Corriere della Sera perché, a suo giudizio, una lunga vita in salute non è un dono del caso né della genetica, ma il risultato di scelte precise e costanti. “Direi di no”, risponde quando gli viene chiesto se il suo stato di salute sia merito dei geni: “Ho conosciuto solo una dei quattro nonni e i miei genitori sono morti relativamente presto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Mangio non più di 50 grammi di pasta e cammino 5 km al giorno. Viviamo in un contesto obesogeno, ci spingono a mangiare di più”: parla il prof Garattini

