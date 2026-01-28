Mamma Mucca Magia la recensione del party game che stimola la creatività

Questa sera si torna a parlare di giochi da tavolo con “Mamma Mucca Magia”, il nuovo party game dedicato a gruppi di amici o famiglie. Pensato per 2-8 giocatori dai 16 anni in su, il gioco dura circa 30 minuti e promette di stimolare la creatività di chi si mette in gioco. Distribuito in Italia da Asmodee, si presenta come un’opzione divertente per trascorrere il tempo e mettere alla prova le proprie idee.

“ Mamma Mucca Magia ” è un nuovissimo party game per 2-8 giocatori dai 16 anni in su, distribuito in Italia da Asmodee, con partite della durata di circa 30 minuti. La struttura del gioco è semplice ma efficace: un giocatore lancia un dado a 20 facce, ognuna associata a una lettera dell’alfabeto, e da quel momento i partecipanti hanno 2 minuti contati per compilare risposte relative a diverse categorie, tutte con la lettera estratta come iniziale. Ogni risposta deve quindi essere pertinente alla categoria e rispettare la lettera imposta dal dado. Alla fine del tempo, le risposte vengono confrontate e votate dagli avversari, che decidono quali sono le più originali o azzeccate. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

