Maltrattamenti alla madre invalida | arriva un’altra condanna per un 37enne

Un uomo di 37 anni di San Cesario di Lecce è stato condannato di nuovo per maltrattamenti alla madre invalida. La sentenza arriva dopo che si sono accumulate prove sui comportamenti aggressivi e vessatori nei confronti della donna, che vive in condizioni di fragilità. La vicenda si aggiunge ad altri episodi simili nel suo passato, lasciando la comunità sconvolta.

Oggi, il giudice Marcello Rizzo ha inflitto 2 anni e 4 mesi di reclusione a un uomo, già condannato lo scorso maggio per lo stesso reato, e lo ha assolto dall’accusa di estorsione SAN CESARIO DI LECCE - Una nuova condanna per maltrattamenti in famiglia ai danni della madre invalida per un 37enne di San Cesario di Lecce. Oggi il giudice per l’udienza preliminare del tribunale di Lecce Marcello Rizzo gli ha inflitto due anni e quattro mesi di reclusione al termine del processo celebrato con rito abbreviato. L’uomo è stato riconosciuto responsabile di maltrattamenti in famiglia, ma assolto dai reati di tentata estorsione ed estorsione.🔗 Leggi su Lecceprima.it

