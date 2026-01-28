MaltempoConte | 1 mln tagli stipendi M5s

Giuseppe Conte annuncia che il Movimento 5 Stelle ha deciso di tagliare un milione di euro dagli stipendi dei suoi eletti per aiutare le zone colpite dal maltempo. Lo ha scritto sui social, spiegando che i fondi saranno messi al voto e che serve più azione che parole di fronte a emergenze come queste.

19.24 "Di fronte a certi drammi le parole non bastano più. Servono i fatti". A scriverlo su Facebook è il leader del M5s Giuseppe Conte, che annuncia: "Abbiamo stanziato un milione di euro tagliandoci gli stipendi di noi eletti, e ora li mettiamo al voto. Gli iscritti sono chiamati a votare" sulla loro destinazione ai territori colpiti. "Ma la parte del leone la deve fare il governo, con grande speditezza e responsabilità - dice -. I soldi ci sono e si possono prendere da quel progetto faraonico del Ponte che è fallito".🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, annuncia che il partito ha deciso di destinare un milione di euro, ricavato dai tagli agli stipendi dei parlamentari, per aiutare le zone colpite dall’emergenza maltempo.

