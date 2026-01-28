Maltempo Sicilia Meloni | A Niscemi non si ripeterà il ' 97 agiremo in maniera celere – Il video

Meloni assicura che il governo interverrà subito per evitare che si ripeta la frana del '97 a Niscemi. Durante una riunione con sindaco, prefetto e Protezione civile, ha detto che le misure saranno rapide e decise. La città si prepara ad affrontare il maltempo con interventi immediati.

La frana che da giorni interessa Niscemi mantiene alta l’attenzione.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata oggi a Niscemi, il paese colpito dalla frana.

Meloni a Niscemi, premier sorvola zone colpite dal maltempo in SiciliaSchifani: 'Regione ha stanziato 90 milioni, 5.000 euro a famiglia, studieremo piano urbanistico di ricostruzione' ... adnkronos.com

Maltempo Sicilia, Meloni: A Niscemi non si ripeterà il '97, agiremo in maniera celereQuanto accaduto per la frana del 1997 non si ripeterà, il governo agirà in maniera celere, lo ha detto Giorgia Meloni durante la riunione nel municipio di Niscemi con il sindaco, il prefetto di Calt ... ilgiornale.it

