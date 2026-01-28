Maltempo senza sosta crolla l' insegna dell' autosalone

Da casertanews.it 28 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il maltempo continua a colpire duramente il casertano. Questa mattina, una parte dell’insegna dell’autosalone Peugeot Citroen Minieri Srl di via Nazionale Appia si è staccata a causa di vento e pioggia. Nessuno si è fatto male, ma i danni sono evidenti e ora si valuta come intervenire per mettere in sicurezza la zona. La situazione resta critica nelle zone colpite dal maltempo.

Il maltempo non accenna a indietreggiare e nel casertano si procede alla ‘conta’ dei danni. In particolare il vento e le forti piogge hanno provocato il distacco di una parte dell'insegna presso l'autosalone ‘Peugeout Citroen Minieri Srl’ su via Nazionale Appia a Casapulla. L'insegna si è abbattuta sulle auto in esposizione. Sono stati allertati i vigili del fuoco del comando provinciale di Caserta. Voto di scambio: indagati consigliere regionale e due sindaci. Nuovi guai per Zannini .🔗 Leggi su Casertanews.itImmagine generica

Approfondimenti su Casapulla Incidente

Maltempo, albero crolla sulle auto in sosta: sfiorata la tragedia

“Crolla tutto”. Disastro senza precedenti: maltempo Niscemi, migliaia di sfollati

Questa mattina a Niscemi si è scatenata una calamità naturale che ha sorpreso tutti.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Casapulla Incidente

Argomenti discussi: Maltempo senza tregua in Sicilia: cosa sta succedendo; Maltempo nel Messinese, prosegue senza sosta l’attività del Centro di Coordinamento dei Soccorsi; Ciclone Harry, al Sud danni per almeno 740 milioni. Allerta gialla oggi sulla Sicilia - Campania, sabato 24 gennaio allerta gialla per temporali; FOTO e VIDEO | Alberi caduti e pali divelti, Caltanissetta messa in ginocchio dal forte vento.

maltempo senza sosta crollaMaltempo in Campania: crolla un albero tra Marano e Camaldoli, a Villaricca crolla una tettoiaUn albero è crollato sulla carreggiata lungo la strada che collega Marano ai Camaldoli, in zona Camillo Guerra, poco prima dell'edificio ... msn.com

maltempo senza sosta crollaMaltempo a Reggio Calabria, lungomare di Melito Porto Salvo devastato dalle mareggiate: crolla un tratto della passeggiata | VIDEOIl forte maltempo delle scorse ore e le violenti mareggiate hanno lasciato dietro di sé uno scenario di distruzione lungo la costa jonica reggina. A Melito Porto Salvo, il lungomare è stato letteralme ... strettoweb.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.