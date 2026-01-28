Maltempo senza sosta crolla l' insegna dell' autosalone

Il maltempo continua a colpire duramente il casertano. Questa mattina, una parte dell’insegna dell’autosalone Peugeot Citroen Minieri Srl di via Nazionale Appia si è staccata a causa di vento e pioggia. Nessuno si è fatto male, ma i danni sono evidenti e ora si valuta come intervenire per mettere in sicurezza la zona. La situazione resta critica nelle zone colpite dal maltempo.

Il maltempo non accenna a indietreggiare e nel casertano si procede alla 'conta' dei danni. In particolare il vento e le forti piogge hanno provocato il distacco di una parte dell'insegna presso l'autosalone 'Peugeout Citroen Minieri Srl' su via Nazionale Appia a Casapulla. L'insegna si è abbattuta sulle auto in esposizione. Sono stati allertati i vigili del fuoco del comando provinciale di Caserta.

