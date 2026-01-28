Maltempo Meloni vola in Sicilia e replica a polemiche | presto dl con risorse
La premier Giorgia Meloni ha deciso di partire per la Sicilia, dove ha incontrato i cittadini e risposto alle polemiche sul maltempo. Durante la visita, Meloni ha detto di essere dispiaciuta per le critiche che le sono state rivolte, che definisce pretestuose e fuori luogo. Ha anche annunciato che presto arriverà un decreto con risorse dedicate per affrontare le emergenze. La tensione politica si accende ancora, ma Meloni insiste sul fatto che il governo sta lavorando per risolvere i problemi.
Roma, 28 gen. (askanews) – Usa più volte la parola “polemica”, se ne dice “dispiaciuta”, ritiene che le critiche che le sono state rivolte siano “pretestuose” e “non necessarie”. A sorpresa Giorgia Meloni vola in Sicilia, la regione più colpita dai danni del maltempo di questi giorni, insieme a Calabria e Sardegna. Lo fa per “ribadire la vicinanza dello Stato”, per “vedere di persona” i danni inflitti al territorio dal ciclone Harry. Ma anche per replicare agli attacchi, arrivati da tutte le opposizioni, a cominciare da Elly Schlien e Giuseppe Conte, che la accusano di aver stanziato risorse insufficienti e la invitano piuttosto a stanziare per l’emergenza “i soldi per il Ponte sullo Stretto”.🔗 Leggi su Ildenaro.it
