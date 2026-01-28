Maltempo Meloni vola in Sicilia e replica a polemiche | presto dl con risorse

La premier Giorgia Meloni ha deciso di partire per la Sicilia, dove ha incontrato i cittadini e risposto alle polemiche sul maltempo. Durante la visita, Meloni ha detto di essere dispiaciuta per le critiche che le sono state rivolte, che definisce pretestuose e fuori luogo. Ha anche annunciato che presto arriverà un decreto con risorse dedicate per affrontare le emergenze. La tensione politica si accende ancora, ma Meloni insiste sul fatto che il governo sta lavorando per risolvere i problemi.

