Maltempo Meloni | oggi in Sicilia per ribadire vicinanza Stato

Questa mattina, Giorgia Meloni ha visitato alcune zone della Sicilia colpite dall’ondata di maltempo. La premier ha voluto mostrare la vicinanza dello Stato, dopo i danni causati dalla forte pioggia e dalle alluvioni nei territori più colpiti. Meloni si è spostata in alcune località dove la situazione resta difficile e ha incontrato i residenti, promettendo interventi concreti per il ripristino. La visita si inserisce in un quadro di emergenza che riguarda anche Sardegna e Calabria, zone dove le condizioni sono ancora complicate.

Roma, 28 gen. (askanews) – "Oggi sono stata in Sicilia, nei territori duramente colpiti dall'eccezionale ondata di maltempo che nei giorni scorsi ha interessato anche la Sardegna e la Calabria. Ho voluto essere presente per seguire da vicino la situazione, incontrare le istituzioni locali e ribadire la vicinanza dello Stato alle comunità che stanno affrontando momenti difficili". Lo scrive la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un post sui social. "Il governo – aggiunge – è al lavoro per sostenere i territori colpiti, garantire assistenza immediata e avviare gli interventi necessari per superare l'emergenza e ripristinare le condizioni di normalità. Il maltempo in Sicilia ha causato gravi danni a territori, infrastrutture e attività economiche. Ciclone Harry, Salvini: "chiesto stato d'emergenza per Calabria, Sicilia e Sardegna Sicilia": ancora maltempo e nubifragi Il ciclone Harry prosegue il suo percorso, causando condizioni di maltempo diffuso nelle regioni meridionali italiane.

