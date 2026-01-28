Maltempo in Toscana | alberi caduti a Grosseto e a Prato Rinviati lavori al ponte Hack per la tramvia Firenze

Oggi la Toscana ha vissuto una giornata difficile a causa del maltempo. Forti piogge hanno causato alberi caduti a Grosseto e Prato, creando disagi in diverse zone. Per motivi di sicurezza, i lavori al ponte Hack per la tramvia di Firenze sono stati rinviati. La regione si prepara a fronteggiare altre ore di pioggia e possibili ulteriori problemi.

FIRENZE – Giornata di disagi in Toscana oggi, 28 gennaio 2026, a causa delle forti piogge che stanno interessando gran parte della regione. Un grosso pino è caduto in prossimità dell’ingresso di Scansano in provincia di Grosseto, nessun danno nè a persone né a cose. Sul posto sono al lavoro due squadre del comando dei vigili del fuoco. Considerate le notevoli dimensioni dell’albero, spiegano i pompieri, si è reso necessario procedere preliminarmente all’alleggerimento delle fronde, al fine di consentire il successivo intervento dell’autogrù per la rimozione del tronco. Sul posto presenti anche la polizia municipale, i carabinieri e personale dell’amministrazione comunale. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

