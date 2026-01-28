Maltempo in Sicilia si contano i danni

Il maltempo non dà tregua e si abbatte anche sulla Sicilia, dove il ciclone Harry ha portato pioggia torrenziale e vento forte. Le strade sono allagate e molte case hanno subito danni. I vigili del fuoco sono ancora al lavoro per soccorrere le persone rimaste intrappolate o colpite dall’acqua. La regione si prepara a fronteggiare le conseguenze di questa nuova ondata di maltempo.

Mentre il maltempo continua a colpire l'Italia, la Sicilia fa la conta dei danni provocati dal ciclone Harry. "Si lavora per identificare famiglie e imprese che necessitano di essere assistite", ha affermato il capo del dipartimento della Protezione civile Fabio Ciciliano.

