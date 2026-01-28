Maltempo disagi a Prato Ombrone al secondo livello di guardia cresce anche il Bisenzio

La pioggia continua a cadere senza sosta su Prato, aggravando i problemi di questa settimane. L’Ombrone è passato al secondo livello di guardia, mentre anche il Bisenzio sta salendo. Le strade si allagano e alcune zone sono già state interdette al traffico. La situazione resta sotto controllo, ma i residenti sono preoccupati per l’ulteriore peggioramento.

Prato, 28 gennaio 2026 – La pioggia incessante delle ultime ore, caduta su terreni già zuppi di acqua per il maltempo delle ultime settimane, sta creando disagi a Prato. Problemi per la viabilità sulla strada regionale 325 della Valbisenzio, dove il traffico è stato bloccato all'altezza del Fabbro, nel comune di Cantagallo, a causa della caduta di un albero sulla carreggiata. La polizia municipale è già intervenuta e la ditta incaricata è sul posto per le operazioni di rimozione; è stato istituito provvisoriamente un senso unico alternato ed è raccomandato di procedere con cautela. Meteo Toscana, le previsioni del Lamma A Prato invece si è allagato il sottopasso di Pratilia, dove è stata chiusa la carreggiata in direzione Pistoia.

