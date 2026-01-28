Maltempo cabina di regia si riunisce a Palazzo d' Orleans | Procediamo per accelerare i ristori

Questa sera, a Palazzo d'Orleans, si è tenuta una cabina di regia per fare il punto sulle misure di aiuto alle aziende colpite dal maltempo. Dopo aver deciso gli atti da portare in giunta domani, le autorità puntano a velocizzare i ristori e aiutare chi ha subito danni. La riunione è stata l’occasione per mettere a punto le strategie da mettere in atto subito.

“Nella riunione di stasera abbiamo definito gli atti che saranno oggetto di esame della giunta domani per quanto riguarda i ristori alle aziende colpite dal maltempo. Abbiamo fatto il punto anche sui balneari. La nostra task force sta esaminando tutte le ipotesi in campo: la logica è raggiungere l’obiettivo, utilizzare al meglio la spesa pubblica nel rispetto delle leggi e delle procedure”. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani che ha guidato stasera la riunione della cabina di regia operativa per l’emergenza maltempo, che si è tenuta a Palermo, a Palazzo D'Orleans.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

