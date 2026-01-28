Maltempo | allagamenti disagi e albero caduto su chiesa 250 interventi a Roma e provincia

Questa notte, il maltempo ha causato circa 250 interventi tra Roma e provincia. Vigili del fuoco e polizia locale sono intervenuti per allagamenti, alberi caduti e piccoli crolli. Una croce sulla chiesa è rimasta danneggiata da un albero caduto, e molte strade sono rimaste allagate, creando disagi per i cittadini. La situazione resta sotto controllo, ma le condizioni meteo restano instabili.

Allagamenti, disagi, frane e alberi caduti: sono circa 250 gli interventi eseguiti dai vigili del fuoco e dagli agenti della polizia locale a causa del maltempo che dalla scorsa notte si è abbattuto su Roma e provincia. In particolare, tra le 8 e le 13 di questa mattina, una squadra dei pompieri, supportata da un’autoscala e un’autogru, è stata impegnata nella rimozione di un albero caduto sulla chiesa di San Barnaba Apostolo, situata in piazza dei Geografi, nella zona di Torpignattara. Fortunatamente, al momento non risultano feriti. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti del gruppo Prenestino per la messa in sicurezza e per la gestione della viabilità nell’area. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

A partire dalle prime ore di questa mattina, le forti piogge hanno causato numerosi interventi dei vigili del fuoco a Roma e provincia.

Questa notte a Roma i vigili sono intervenuti circa un centinaio di volte a causa del maltempo.

