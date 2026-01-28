Maltempo a Napoli albero crolla su un'auto e la distrugge a Secondigliano

Questa mattina a Secondigliano, periferia Nord di Napoli, un albero si è abbattuto su un’auto in sosta, distruggendola completamente. Il vento forte e la pioggia incessante hanno indebolito la pianta, che alla fine è caduta, creando disagi e danni nella zona. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area. Nessuno è rimasto ferito, ma il proprietario dell’auto si è trovato costretto a fare i conti con una perdita pesante.

