Maltempo a Fiumicino chiude il cavalcavia di via delle Arti

Il maltempo continua a causare disagi a Fiumicino. Questa mattina, il Comune ha deciso di chiudere il cavalcavia di via delle Arti, nel tratto fino alla rotatoria in direzione Roma. Le intense piogge delle ultime ore hanno provocato allagamenti e alcuni dissesti sulla strada, rendendo pericoloso il passaggio. La chiusura rimarrà in vigore finché non saranno completati i lavori di sistemazione. I cittadini sono invitati a usare percorsi alternativi per raggiungere la capitale.

Fiumicino, 28 gennaio 2026 – Il Comune di Fiumicino informa che, a causa delle intense precipitazioni delle ultime ore, il cavalcavia di via delle Arti, nel tratto fino alla rotatoria in direzione Roma, è stato chiuso al traffico per la presenza di allagamenti e dissesti del manto stradale. La chiusura si è resa necessaria per garantire la sicurezza della circolazione. Sul posto sono intervenuti la Polizia Locale e le squadre tecniche comunali per la messa in sicurezza dell’area e le verifiche strutturali.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Approfondimenti su Fiumicino Cavalcavia

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Fiumicino Cavalcavia

Argomenti discussi: Maltempo nel Lazio: allerta per pioggia e temporali. A Fiumicino rimandato il Carnevale di Maccarese; Maltempo, una notte di caos nei cieli della Sicilia: atterraggi difficili, chiusure e dirottamenti; Allerta meteo per maltempo a Fiumicino: eventi di Carnevale del 25 gennaio rinviati a febbraio; Maltempo a Palermo, disagi in aeroporto: volo da Norimberga non riesce ad atterrare e torna due volte a Roma.

Maltempo, rami e alberi sulla carreggiata: strada bloccata a TragliataFiumicino, 28 gennaio 2026 – Disagi alla viabilità nella zona del Borgo di Tragliata, dove a causa del maltempo rami e vegetazione sono finiti sulla carreggiata, rendendo il tratto di strada di fatto ... ilfaroonline.it

Maltempo a Palermo, disagi in aeroporto: volo da Norimberga non riesce ad atterrare e torna due volte a RomaSono state diverse le cancellazioni e i disagi per i passeggeri in partenza dal Falcone Borselino o in arrivo da altre destinazioni. Decolli e atterraggi garantiti dallo scalo di Trapani ... palermotoday.it

Maltempo nel Lazio: allerta per pioggia e temporali. A Fiumicino rimandato il Carnevale di Maccarese x.com

#maltempo #Palermo, il volo AZ1771 LIN/PMO 00.10 devia su Apt Roma Fiumicino - facebook.com facebook