Maldini passa dalla Atalanta alla Lazio in prestito con diritto di riscatto. Per chi lo segue al fantacalcio, cambia tutto: le sue quotazioni sono in movimento e i numeri parlano chiaro. Finora, il centrocampista ha mostrato buone performance e ora, con il trasferimento, gli esperti stanno rivedendo le previsioni e le strategie di acquisto.

Daniel Maldini continua il suo tour delle squadre in Serie A e, dopo un anno all'Atalanta, si trasferisce alla Lazio di Sarri. Per il fantasista ex Milan si tratta della quinta squadra in quattro anni dopo lo scudetto in rossonero: Spezia, Empoli, Monza, Atalanta e ora l'avventura a Roma. Il classe 2001 rimane quindi un'opzione nelle rose del Fantacampionato Gazzetta, con la speranza di trovare più spazio nella Capitale di quanto gliene abbiano dato Juric prima e Palladino poi a Bergamo. Finora è andato a voto solamente in sei occasioni, con nessun bonus e una fantamedia del 5,7. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Maldini alla Lazio, come cambia al fanta? La quotazione e i suoi numeri

Baldanzi si è unito al Genoa in prestito dalla Roma, con un'opzione di riscatto.

Sohm al Bologna, proveniente dalla Fiorentina in prestito con diritto di riscatto, rappresenta un'interessante opzione per il fantacalcio.

Maldini verso la Lazio: ruolo, titolarità e come giocherà con Sarri; Daniel Maldini alla Lazio, dove gioca e cosa cambia nell'attacco di Sarri: può agire da vice Zaccagni o da trequartista nel 4-2-3-1; Maldini alla Lazio: come cambia l'attacco di Sarri; Lazio, è fatta per Daniel Maldini: formula e dettagli dell'affare.

Gennari (TuttoSport) su Maldini: La Lazio o lo affossa o lo farà esplodereFabio Gennari di TuttoSport ha parlato di Daniel Maldini e del suo approdo alla Lazio ai microfoni di Radiosei. Ecco le parole del giornalista sul neo-acquisto biancoceleste, ex ... lalaziosiamonoi.it

Maldini, è fatta: addio all’Atalanta e resta in Serie A!Maldini alla Lazio, fumata bianca totale e trasferimento in dirittura d'arrivo. Come riportato dai colleghi di Sky ... fantamaster.it

Maldini si presenta alla Lazio: parole vere, testa bassa e voglia di lottare Daniel Maldini ha parlato per la prima volta da giocatore biancoceleste ai canali ufficiali del club, mostrando entusiasmo e determinazione: “Le prime impressioni sono super pos - facebook.com facebook

Gaffe della Lega Serie A: "Paolo #Maldini" dall’Atalanta alla Lazio x.com