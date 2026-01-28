Maldini alla Lazio come cambia al fanta? La quotazione e i suoi numeri
Maldini passa dalla Atalanta alla Lazio in prestito con diritto di riscatto. Per chi lo segue al fantacalcio, cambia tutto: le sue quotazioni sono in movimento e i numeri parlano chiaro. Finora, il centrocampista ha mostrato buone performance e ora, con il trasferimento, gli esperti stanno rivedendo le previsioni e le strategie di acquisto.
Daniel Maldini continua il suo tour delle squadre in Serie A e, dopo un anno all'Atalanta, si trasferisce alla Lazio di Sarri. Per il fantasista ex Milan si tratta della quinta squadra in quattro anni dopo lo scudetto in rossonero: Spezia, Empoli, Monza, Atalanta e ora l'avventura a Roma. Il classe 2001 rimane quindi un'opzione nelle rose del Fantacampionato Gazzetta, con la speranza di trovare più spazio nella Capitale di quanto gliene abbiano dato Juric prima e Palladino poi a Bergamo. Finora è andato a voto solamente in sei occasioni, con nessun bonus e una fantamedia del 5,7. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
