Magazzino danneggiato e minacce scritte con la bomboletta spray | tre fratelli nel mirino

Questa mattina, tre fratelli hanno scoperto il loro deposito di attrezzi completamente messo a soqquadro e danneggiato. Qualcuno ha scritto minacce con la bomboletta spray, lasciando un messaggio inquietante. La paura è salita tra i proprietari, che ora cercano di capire chi ci sia dietro questo gesto.

I pensionati agrigentini sono stati già sentiti per stabilire se abbiano o meno dei sospetti o se, di recente, abbiano avuto problemi o dissidi con qualcuno. Indagini in corso Hanno trovato il casotto, adibito a deposito di attrezzi, completamente a soqquadro, oltre che danneggiato. Sui muri, alcune scritte d'insulto e minacce, scritte realizzate con una bomboletta spray. Fra tutte, la scritta: "Mafia". Lettere che, inevitabilmente, non posso che inquietare. A comporre il numero unico d'emergenza, il 112, è stato uno dei tre anziani fratelli, proprietari del magazzino situato nella periferia di Agrigento.

