Macron ancora con gli occhiali parla in groenlandese e danese | La Groenlandia non è in vendita – Video

Il video già impazza sui social network. Il presidente francese Emmanuel Macron (accompagnato dagli ormai famosi occhiali a specchio utili per ‘coprire’ il problema all’occhio) ha parlato in groenlandese e danese durante la dichiarazione stampa all’Eliseo con i premier di Groenlandia e Danimarca, Jens-Frederik Nielsen e Matte Frederiksen, in visita a Parigi. ”Siamo al fianco del Regno di Danimarca, lo siamo stati ieri, lo siamo oggi e lo saremo domani”, ha assicurato il leader francese esprimendosi nelle lingue dei suoi ospiti all’Eliseo. “La Groenlandia non è in vendita”, ha aggiunto. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il presidente francese Emmanuel Macron è stato avvistato con occhiali da sole scuri all'Eliseo, suscitando curiosità.

Dopo il vertice sulla Groenlandia, il ministro danese ha dichiarato che, sebbene gli Stati Uniti possano ampliare la loro presenza militare, la vendita della regione non è una possibilità.

Davos 2026, perché Macron ha parlato con gli occhiali da soleDietro la scelta diventata ben presto virale c’è una spiegazione puramente medica: l’Eliseo ha chiarito che il presidente è alle prese con un problema benigno e temporaneo all’occhio destro, probabilm ... tg24.sky.it

Macron e gli occhiali da sole a Davos: ecco la marca e quanto costanoIl motivo che ha spinto il presidente francese a indossarli è ormai noto e legato a un problema di salute: Macron sta affrontando un disturbo agli occhi che ... lapresse.it

