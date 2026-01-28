Macron ancora con gli occhiali parla in groenlandese e danese | La Groenlandia non è in vendita – Video
Emmanuel Macron ha parlato in groenlandese e danese durante una conferenza stampa all’Eliseo, con i primi ministri Jens-Frederik Nielsen e Matte Frederiksen presenti. Il presidente francese ha detto chiaramente che la Groenlandia non è in vendita, scatenando il caos sui social con un video ormai virale. Macron, con i suoi iconici occhiali a specchio, ha ribadito che Parigi non ha intenzione di comprare la grande isola.
Il video già impazza sui social network. Il presidente francese Emmanuel Macron (accompagnato dagli ormai famosi occhiali a specchio utili per ‘coprire’ il problema all’occhio) ha parlato in groenlandese e danese durante la dichiarazione stampa all’Eliseo con i premier di Groenlandia e Danimarca, Jens-Frederik Nielsen e Matte Frederiksen, in visita a Parigi. ”Siamo al fianco del Regno di Danimarca, lo siamo stati ieri, lo siamo oggi e lo saremo domani”, ha assicurato il leader francese esprimendosi nelle lingue dei suoi ospiti all’Eliseo. “La Groenlandia non è in vendita”, ha aggiunto. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
