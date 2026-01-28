Macrelli in Cisgiordania Lattuca | Rafforzati i rapporti con attivisti palestinesi non violenti Nessun rimborso spese

L’assessora Giorgia Macrelli si trova in Cisgiordania, dove ha rafforzato i legami con attivisti palestinesi non violenti. Durante il viaggio, Macrelli ha incontrato gruppi locali, senza chiedere rimborsi spese, e si è concentrata sulla cooperazione e il supporto alle iniziative di pace. La delegazione del Comune di Cesena, rappresentata dalla Macrelli, ha partecipato anche a incontri organizzati da ‘Operazione Colomba’ per promuovere il dialogo e la solidarietà nella regione.

Lo scrive il sindaco Enzo Lattuca in risposta ad una interrogazione del consigliere comunale della Lega Enrico Sirotti Gaudenzi sulla missione dell'assessora Macrelli dello scorso novembre in Cisgiordania “L’assessora Giorgia Macrelli, titolare della delega alle iniziative di pace e solidarietà, ha partecipato al viaggio di cooperazione internazionale insieme ad ‘Operazione Colomba’ in rappresentanza del Comune di Cesena, con delega piena di rappresentare l’amministrazione comunale negli incontri istituzionali avvenuti, tra i quali si citano l’incontro con il sindaco e la vicesindaca di Betlemme e quello con gli attivisti palestinesi del gruppo di resistenza non violenta ‘Youth of Sumud’, al quale è stato conferito il premio ‘Cesena Città della Pace’nel febbraio 2025”.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Approfondimenti su Cesena Palestina Macrelli in Cisgiordania: "Rafforzare i rapporti" Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Cesena Palestina Argomenti discussi: Macrelli in Cisgiordania, Lattuca: Rafforzati i rapporti con attivisti palestinesi non violenti. Nessun rimborso spese; Viaggio di Macrelli in Cisgiordania: Nessun rimborso dal Comune; Cesena. Viaggio in Cisgiordania dell’assessora Macrelli. Il sindaco risponde alla Lega. Viaggio di Macrelli in Cisgiordania: Nessun rimborso dal ComuneIl viaggio in Cisgiordania dell’assessora comunale Giorgia Macrelli è avvenuto completamente a sue spese, proprie per evitare polemiche politiche. msn.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.