Questa sera il Bologna affronta il Maccabi Tel Aviv in un match che può essere decisivo per il suo cammino in Europa League. La partita si gioca in Serbia, anche se si tratta di una trasferta in trasferta, e rappresenta un’occasione importante per gli emiliani di portare a casa punti e sperare in un passaggio del turno. Le squadre scendono in campo alle 21:00, con le formazioni ufficiali pronte a scendere in campo.

L’ultima tappa del Bologna nel girone unico dell’Europa League è la trasferta sul campo del Maccabi Tel Aviv, anche se solo tecnicamente perché si gioca in Serbia, in programma giovedì sera. Sulla carta sembra una gara alla portata dei felsinei, che hanno ormai ben poche chance di andare diretti agli ottavi, ma che voglio posizionarsi. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Maccabi Tel Aviv-Bologna (Europa League, 29-01-2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Occasione per gli emiliani

Questa sera il Bologna affronta il Maccabi Tel Aviv in un match fondamentale per l'Europa League.

Europa League 2025-2026: Maccabi Tel Aviv-Bologna, le probabili formazioniLe probabili formazioni di Maccabi Tel Aviv-Bologna, ultima giornata di Europa League 2025-2026. Calcio d'inizio alle 21 alla TSC Arena ... sportal.it

Maccabi Tel Aviv vs Bologna Diretta Tv e Streaming Live Europa LeagueDove vedere Maccabi Tel Aviv vs Bologna in Diretta Tv e Streaming Live, 8° Giornata Europa League, Giovedì 29 Gennaio ore 21:00. stadiosport.it

Maria Pia Timo. . 29-1-26 Europa League Maccabi Tel Aviv - Bologna FC - facebook.com facebook

In occasione della partita di UEFA Europa League tra Maccabi Tel Aviv e Bologna, in programma il 29.1.2025 a Backa Topola (Serbia), si raccomanda di attenersi alle indicazioni delle Autorità locali. Per casi di grave emergenza, numeri utili qui ambbelgrad x.com