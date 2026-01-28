Maccabi Tel Aviv-Bologna Europa League 29-01-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

Questa sera il Bologna scende in campo contro il Maccabi Tel Aviv nell’ultima partita del girone di Europa League. La trasferta si gioca alle 21:00 in Israele. I rossoblù sperano di chiudere al meglio la fase eliminatoria, mentre i padroni di casa vogliono ottenere i tre punti per consolidare il primato nel gruppo. La partita si presenta come un impegno importante per entrambe le squadre, che cercano una vittoria per rafforzare le proprie ambizioni europee.

L’ultima tappa del Bologna nel girone unico dell’Europa League è la trasferta sul campo del Maccabi Tel Aviv, in programma giovedì sera. Sulla carta sembra una gara alla portata dei felsinei, che hanno ormai ben poche chance di andare diretti agli ottavi, ma che voglio posizionarsi nel migliore dei modi in vista dei playoff. La. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

