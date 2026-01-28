La polemica tra Greggio e Nuzzi ha scatenato il gossip di giornata. Durante la trasmissione, Greggio ha fatto una battuta molto infelice, tirando in ballo l’incidente di Nuzzi. La scena ha fatto discutere, con molti che hanno trovato la battuta di cattivo gusto. Intanto, il ritorno di Striscia in prima serata ha attirato l’attenzione, ma non sono mancati i commenti sui numeri un po’ deludenti e sul cambio di orario.

Il ritorno di Striscia la Notizia in prima serata non è passato inosservato, ma non solo per i numeri tiepidi o per il cambio di collocazione. Durante una delle prime puntate, una battuta pronunciata da Ezio Greggio ha acceso un acceso dibattito sui social e tra gli addetti ai lavori. Al centro dello scambio, un tema estremamente sensibile e una persona reale, Gianluigi Nuzzi, tirato in ballo in modo che molti hanno giudicato fuori luogo. A distanza di giorni, è arrivata anche la risposta del diretto interessato, che ha scelto toni molto diversi. Ecco cosa ha detto Greggio su Nuzzi e perché l’incidente è un tema delicato. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Ma avete sentito la battuta davvero brutta di Greggio contro Nuzzi? Che bassezza tirare in ballo l’incidente

Approfondimenti su Greggio Nuzzi

Recentemente si è parlato di un commento di Francesca Pascale rivolto a Paola Turci, suscitando attenzione e discussione.

Il ritorno di “Striscia la notizia – La voce della presenza” su Canale 5 segna una nuova fase per il celebre tg satirico di Antonio Ricci.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Greggio Nuzzi

Argomenti discussi: Avete sentito la cover di Billie Joe Armstrong e suo figlio di ‘Heroes’ di David Bowie?; Lo avete sentito qui per primi - Questo titolo tech scelto dall’IA è già salito oltre il 90% solo a gennaio - Investing.com; La coperta transumante, un filo che unisce l’Abruzzo; Fare il giro di Peppe: perché si dice così a Roma?.

Shizen. JENNIE · like JENNIE. A fine video un’inedita Shizen che si trasforma in Dario Greggio Se non avete ancora visto la cover intera correte sul tuboooo,che aspettate #kaigaiidol #likejennie #overseaidol #kpopcoverdance - facebook.com facebook