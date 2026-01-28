A Mediaset nessuno ha menzionato Corona e Signorini, nemmeno nelle settimane più calde di polemiche. Ieri, però, il TG5 ha sorpreso tutti con un colpo di scena che nessuno si aspettava. Per settimane, mentre il web infiammava con accuse e video virali, i canali Mediaset hanno preferito restare in silenzio. Questa scelta ha lasciato molti a chiedersi perché.

Per settimane, mentre il web ribolliva di accuse, insinuazioni e video virali, sulle reti Mediaset è calato un silenzio quasi totale. Nessun dibattito, nessun approfondimento esplicito, nessuna presa di posizione ufficiale in video sulla querelle tra Fabrizio Corona e Alfonso Signorini. Un’assenza che non è passata inosservata, soprattutto considerando la portata mediatica del caso. Poi, all’improvviso, qualcosa è cambiato: nell’edizione serale del TG5 è arrivato il momento della rottura del silenzio. Mediaset e quel lungo silenzio sulla questione Signorini – Corona. Dall’inizio della polemica, esplosa a metà dicembre con le puntate di Falsissimo, l’atteggiamento di Mediaset è stato improntato alla massima cautela. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Ma avete notato che a Mediaset non si è parlato mai di Corona e Signorini? Ieri il colpo di scena al TG5!

Il caso Corona-Signorini prosegue con nuovi sviluppi giudiziari, dopo la diffusione delle due puntate di Falsissimo.

Un colpo di scena al Tg5 mette in crisi la calma del giornale.

Alfonso Signorini Gate: Mediaset denuncia Fabrizio Corona. Chiesto anche il blocco di Falsissimo

