L’uragano Kristin è costata la vita ad almeno quattro persone in Portogallo

Questa mattina l’uragano Kristin ha colpito il Portogallo, causando la morte di almeno quattro persone. La tempesta ha provocato danni ingenti e ha messo in allerta le autorità, mentre si sposta verso la Spagna. La popolazione si prepara a fronteggiare ulteriori disagi.

La tempesta Kristin è arrivata questa mattina in Portogallo, provocando moltissimi danni, per poi proseguire verso la Spagna. Almeno quattro persone hanno perso la vita a causa del vento, della pioggia e della neve, e a metà giornata le autorità avevano ricevuto oltre tremila segnalazioni di incidenti più o meno gravi. Sin dalle prime ore del mattino, circa ottocentocinquantamila persone si sono ritrovate senza corrente elettrica e, in diverse zone, non è ancora stata ripristinata. Le province maggiormente interessate dal maltempo sono state quelle di Coimbra, dove diversi paesi sono senz’acqua, e di Leiria, nel centro del Paese: sono morte tre delle quattro vittime; l’altra è deceduta in provincia di Lisbona. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

La tempesta Kristin ha attraversato il Portogallo nella notte, portando morte e distruzione.

