Lupi depliant nei parchi | E’ importante che i cittadini si attengano alle disposizioni

L’amministrazione ha distribuito volantini nei parchi per avvisare i cittadini sui lupi. Ricorda di rispettare le regole e di stare attenti, soprattutto se si passeggia vicino alle zone naturali. L’obiettivo è informare e prevenire situazioni di rischio.

Riguardo il fenomeno della presenza dei lupi in prossimità di aree urbane e periurbane, l’Amministrazione mette in atto una strategia informativa per la popolazione. L’Amministrazione ha deciso di stampare l’opuscolo ideato dal parco del Conero e di rafforzare la comunicazione con l’installazione di cartelli in prossimità di giardini e parchi, in particolare quelli senza recinzioni. Il depliant riguarda le indicazioni utili in caso di incontro con il lupo. Contiene informazioni di massima sull’animale ma soprattutto indicazioni utili in caso di incontro ravvicinato. Si tratta di un vademecum di prevenzione come: non offrire al lupo cibo e alla fauna selvatica in generale, la possibilità di alimentarsi mediante i rifiuti o alimenti lasciati a disposizione di animali domestici; per la gestione dei rifiuti si consiglia l’utilizzo di contenitori idonei. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

L’amministrazione comunale di Ancona ha avviato una campagna informativa per sensibilizzare la popolazione sulla presenza di lupi nelle aree urbane e periurbane.

