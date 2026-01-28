L' uomo cancellato

Questa sera, allo ZolAuditorium di Zola Predosa, va in scena “L’Uomo cancellato”. Lo spettacolo racconta la storia vera di Horst Fantazzini, l’anarchico bolognese noto come “il bandito gentiluomo”. Alessia De Pasquale ha scritto e diretto questa pièce, portando sul palco i dettagli di una vita passata tra azioni contro il sistema e una fine controversa.

Arriva sul palco dello ZolAuditorium di Zola Predosa "L'Uomo cancellato. Storia di un anarchico individualista", lavoro scritto e diretto da Alessia De Pasquale, che porta in scena la vicenda vera e controversa di Horst Fantazzini, l'anarchico bolognese soprannominato "il bandito gentiluomo".

