L’unità cinofila smaschera lo spacciatore

La polizia locale di Nord Milano ha smascherato uno spacciatore grazie all’intervento dell’unità cinofila. Durante un controllo, i cani hanno fiutato droga e hanno portato all’arresto del sospettato. L’intervento si inserisce in una serie di operazioni più efficaci contro lo spaccio di sostanze stupefacenti.

Operazioni antidroga più efficaci grazie all'unità cinofila della polizia locale, l'unica attiva nel Nord Milano. In questi giorni, infatti, i controlli effettuati sul territorio cittadino con l'agente speciale Watch hanno permesso di sequestrare diversi quantitativi di hashish pronti per essere commercializzati al dettaglio. Complessivamente durante due ispezioni in via Libertà i ghisa hanno recuperato circa 80 grammi di sostanza stupefacente. Il nucleo è costituito dal binomio inscindibile tra l'agente-conduttore, professionalmente formato nelle tecniche di gestione cinofila, e il cane antidroga, sottoposto a rigorosi programmi di addestramento specialistico che ne sviluppano le capacità olfattive e comportamentali necessarie per l'individuazione di sostanze illecite.

