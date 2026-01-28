Questa sera alle 21, il regista Matteo Oleotto sarà al cinema Rosebud per presentare il suo nuovo film, ‘Ultimo schiaffo’. È la prima regia dopo diversi anni di pausa e molti aspettano di vedere che strada prenderà questa sua ultima opera.

Stasera alle 21, il regista Matteo Oleotto è ospite al cinema Rosebud per presentare ‘ Ultimo schiaffo ’: il suo nuovo film che segna anche il ritorno alla regia dopo molti anni di assenza. Noto al grande pubblico per ‘Zoran – Il mio nipote scemo’, girato nel 2013, Oleotto torna nelle sale con un film ambientato sulla neve, a metà strada tra commedia, tragedia, noir e poliziesco. Definito dallo stesso regista "una storia di un gruppo di perdenti che tentano tutti i giorni di restare a galla, una ballata di provincia dagli sviluppi polizieschi, neve, ghiaccio, piccoli grandi crimini e la natura come antagonista", il film segue le vicende di Petra e Jure, due fratelli che sopravvivono facendo piccoli lavori in un paesino minerario del Friuli tra difficoltà economiche e un Natale senza magia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’Ultimo schiaffo della dark comedy

Approfondimenti su Matteo Oleotto

‘A Different Man’ è una dark comedy che affronta con delicatezza e ironia il percorso di accettazione di sé e le sfide legate alla deformità.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

ULTIMO SCHIAFFO (2025) | Trailer ufficiale della commedia nera di Matteo Oleotto | CINEMA

Ultime notizie su Matteo Oleotto

Argomenti discussi: L’Ultimo schiaffo della dark comedy; Ultimo schiaffo: viaggio in Friuli; Juventus, l’ultimo schiaffo di Cristiano Ronaldo. Tutto su Mateta: Comolli ha in mente un nuovo piano; Perché ci piace lo schiaffo di Spalletti?.

27 Gennaio, quelle iniziative che danno uno schiaffo alla MemoriaTroppe iniziative per il 27 gennaio sono uno schiaffo alla MemoriaI protagonisti? Spettacoli teatrali che accusano Israele e scrittori di noir estranei alla ricerca storica sulla Shoah ... ilriformista.it

Previsioni riunione Fed 28 gennaio, Powell dice basta a tagli tassi? Schiaffo sonoro a Trump dai mercatiAltro che tagli tassi di 150 punti base nel 2026 come auspicato dalla Super colomba di Trump. Cosa dicono le previsioni per la riunione della Fed di domani. E oltre. msn.com

Ci vediamo questa sera a Cormons > 03 > Circuito Cinema Cormons dal 12 gennaio 2026 ULTIMO SCHIAFFO > di Matteo Oleotto - facebook.com facebook