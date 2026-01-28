L’Ultimo schiaffo della dark comedy

Da ilrestodelcarlino.it 28 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa sera alle 21, il regista Matteo Oleotto sarà al cinema Rosebud per presentare il suo nuovo film, ‘Ultimo schiaffo’. È la prima regia dopo diversi anni di pausa e molti aspettano di vedere che strada prenderà questa sua ultima opera.

Stasera alle 21, il regista Matteo Oleotto è ospite al cinema Rosebud per presentare ‘ Ultimo schiaffo ’: il suo nuovo film che segna anche il ritorno alla regia dopo molti anni di assenza. Noto al grande pubblico per ‘Zoran – Il mio nipote scemo’, girato nel 2013, Oleotto torna nelle sale con un film ambientato sulla neve, a metà strada tra commedia, tragedia, noir e poliziesco. Definito dallo stesso regista "una storia di un gruppo di perdenti che tentano tutti i giorni di restare a galla, una ballata di provincia dagli sviluppi polizieschi, neve, ghiaccio, piccoli grandi crimini e la natura come antagonista", il film segue le vicende di Petra e Jure, due fratelli che sopravvivono facendo piccoli lavori in un paesino minerario del Friuli tra difficoltà economiche e un Natale senza magia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

l8217ultimo schiaffo della dark comedy

© Ilrestodelcarlino.it - L’Ultimo schiaffo della dark comedy

Approfondimenti su Matteo Oleotto

The Drama: Zendaya e Robert Pattinson sono in crisi prematrimoniale nel primo trailer della dark comedy A24

‘A Different Man’: l’ironia salvifica di una dark comedy brillante

‘A Different Man’ è una dark comedy che affronta con delicatezza e ironia il percorso di accettazione di sé e le sfide legate alla deformità.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

ULTIMO SCHIAFFO (2025) | Trailer ufficiale della commedia nera di Matteo Oleotto | CINEMA

Video ULTIMO SCHIAFFO (2025) | Trailer ufficiale della commedia nera di Matteo Oleotto | CINEMA

Ultime notizie su Matteo Oleotto

Argomenti discussi: L’Ultimo schiaffo della dark comedy; Ultimo schiaffo: viaggio in Friuli; Juventus, l’ultimo schiaffo di Cristiano Ronaldo. Tutto su Mateta: Comolli ha in mente un nuovo piano; Perché ci piace lo schiaffo di Spalletti?.

l ultimo schiaffo della27 Gennaio, quelle iniziative che danno uno schiaffo alla MemoriaTroppe iniziative per il 27 gennaio sono uno schiaffo alla MemoriaI protagonisti? Spettacoli teatrali che accusano Israele e scrittori di noir estranei alla ricerca storica sulla Shoah ... ilriformista.it

l ultimo schiaffo dellaPrevisioni riunione Fed 28 gennaio, Powell dice basta a tagli tassi? Schiaffo sonoro a Trump dai mercatiAltro che tagli tassi di 150 punti base nel 2026 come auspicato dalla Super colomba di Trump. Cosa dicono le previsioni per la riunione della Fed di domani. E oltre. msn.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.